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Aussergewöhnlich lange liess sich Angela Merkel Zeit mit dem offiziellen Porträt. Nun wurde es in Berlin enthüllt.

Merkel inszeniert sich mit «Spuren der Macht»

Nach fünf Jahren

Entschlossener und doch nachdenklicher Blick, blauer Blazer: So hat sich Angela Merkel vom 28-jährigen deutsch-französischen Künstler Jérémie Queyras für die Galerie im Kanzleramt malen lassen.

Legende: «Spuren der Macht» auf dem Gesicht: das Merkel-Gemälde bei der Enthüllung im Berliner Bode-Museum (30. Juni 2026). REUTERS/Axel Schmidt

Das Bild wurde nun fast fünf Jahre nach Merkels Ausscheiden aus dem Amt enthüllt. Im Oktober soll es dann ins Kanzleramt gehängt werden. Bis dahin wird es einem breiten Publikum zugänglich sein.

«Ich brauchte Abstand», erklärte Merkel bei der Enthüllung, warum sie sich so lange Zeit gelassen hat. Das Porträt sollte kein Punkt auf einer To-do-Liste werden, «sondern ich wollte Freude haben».

Zum 70. Geburtstag von Angela Merkel

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 14. Angela Merkel 2024 bei den Festivitäten zu 75 Jahren Grundgesetz in Deutschland. Bildquelle: Keystone/Michael Kappeler. 1 / 14 Legende: Angela Merkel 2024 bei den Festivitäten zu 75 Jahren Grundgesetz in Deutschland. Keystone/Michael Kappeler

Bild 2 von 14. Angela Merkel mit futuristischer Brille im Jahr 2016. Bildquelle: GettyImages/Volker Hartmann. 2 / 14 Legende: Angela Merkel mit futuristischer Brille im Jahr 2016. GettyImages/Volker Hartmann

Bild 3 von 14. Angela Merkel beim Dönerschneiden 2008. Bildquelle: GettyImages/Frank Ossenbrink via Ullsteinbild/Getty Images. 3 / 14 Legende: Angela Merkel beim Dönerschneiden 2008. GettyImages/Frank Ossenbrink via Ullsteinbild/Getty Images

Bild 4 von 14. Angela Merkel mit US-Präsident George Bush in Stralsund 2006. Bildquelle: GettyImages/Alexander Hassenstein. 4 / 14 Legende: Angela Merkel mit US-Präsident George Bush in Stralsund 2006. GettyImages/Alexander Hassenstein

Bild 5 von 14. Angela Merkel unterhält sich mit Barack Obama am G7-Gipfel in Elmau/Deutschland 2015. Bildquelle: Reuters/Pool New. 5 / 14 Legende: Angela Merkel unterhält sich mit Barack Obama am G7-Gipfel in Elmau/Deutschland 2015. Reuters/Pool New

Bild 6 von 14. Angela Merkel an der Fussball-WM der Männer 2014. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 6 / 14 Legende: Angela Merkel an der Fussball-WM der Männer 2014. Keystone/Marcus Brandt

Bild 7 von 14. Angela Merkel und Donald Trump am G7-Gipfel in Kanada 2018. Bildquelle: Keystone/Jesco Denzel. 7 / 14 Legende: Angela Merkel und Donald Trump am G7-Gipfel in Kanada 2018. Keystone/Jesco Denzel

Bild 8 von 14. Dieses Bild steht symbolisch für die «Willkommenskultur», die Angela Merkel 2015 in Deutschland ausrief. Bildquelle: Keystone/Bernd Jutreczenka. 8 / 14 Legende: Dieses Bild steht symbolisch für die «Willkommenskultur», die Angela Merkel 2015 in Deutschland ausrief. Keystone/Bernd Jutreczenka

Bild 9 von 14. Das «Mudra»: die charakteristische Fingerstellung von Angela Merkel. Bildquelle: Keystone/Markus Schreiber. 9 / 14 Legende: Das «Mudra»: die charakteristische Fingerstellung von Angela Merkel. Keystone/Markus Schreiber

Bild 10 von 14. Angela Merkel als stellvertretende Regierungssprecherin 1990. Bildquelle: Imago/Stana. 10 / 14 Legende: Angela Merkel als stellvertretende Regierungssprecherin 1990. Imago/Stana

Bild 11 von 14. Angela Merkel, immer neugierig, in Hannover 2016. Bildquelle: GettyImages/Alexander Koerner. 11 / 14 Legende: Angela Merkel, immer neugierig, in Hannover 2016. GettyImages/Alexander Koerner

Bild 12 von 14. In den Ferien in Ischia mit ihrem Ehemann Joachim Sauer 2007. Bildquelle: GettyImages/Salvatore Laporte. 12 / 14 Legende: In den Ferien in Ischia mit ihrem Ehemann Joachim Sauer 2007. GettyImages/Salvatore Laporte

Bild 13 von 14. Angela Merkel wird von Papageien gepickt, 2021. Bildquelle: Keystone/DPA/ Georg Wendt. 13 / 14 Legende: Angela Merkel wird von Papageien gepickt, 2021. Keystone/DPA/ Georg Wendt

Bild 14 von 14. Merkel und Macron an den Feierlichkeiten zum Ende des 1. Weltkriegs 2018 in Compiègne, Frankreich. Bildquelle: Keystone/EPA/Phiippe Wojazer. 14 / 14 Legende: Merkel und Macron an den Feierlichkeiten zum Ende des 1. Weltkriegs 2018 in Compiègne, Frankreich. Keystone/EPA/Phiippe Wojazer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Blau des Blazers solle etwas Starkes, Herrschaftliches vermitteln. Deswegen hat sie sich anders als ihre Vorgänger auch im Stehen malen lassen. Auf das Gesicht fällt ein starkes Licht, das die «Spuren der Macht» zur Geltung bringen soll, wie es heisst.

Der Künstler hatte sich bei Merkel schon 2022 handschriftlich beworben. Sein Ziel sei es gewesen, Merkel so zu malen, dass man sie sofort erkennt, aber auch von einer neuen Seite kennenlernt.