Legende:

Tom Price, 30. September 2017

Der Gesundheitsminister machte Dienstreisen im Privatjet auf Kosten der Steuerzahler. Die Gesamtkosten der Flüge sollen sich auf 400'000 US Dollar belaufen haben. Der «Obamacare»-Gegner trat am 30. September 2017 zurück, nachdem ihn auch Trump öffentlich kritisiert hatte. «Ich bin enttäuscht von ihm», so Trump.

Keystone