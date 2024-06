Im Anschluss an die Auflösung der französischen Nationalversammlung hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den umstrittenen Entwurf für eine Wahlgesetzreform im französischen Überseegebiet Neukaledonien ausgesetzt. Er wolle seine Kraft dem Dialog vor Ort und der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung widmen, sagte Macron an einer Medienkonferenz. Das Projekt sah vor, dass das Wahlrecht auf rund 25'000 dort geborene oder in den letzten 10 Jahren zugezogene französische Staatsangehörige ausgedehnt wird. Es wurde von der indigenen Bevölkerung der Inselgruppe im Südpazifik vehement bekämpft. Bei den Unruhen wurden neun Menschen getötet, Hunderte verletzt und grosse Schäden angerichtet. Ende Mai wurde ein 12-tägiger Ausnahmezustand wieder aufgehoben.