Der neu gewählte Präsident Sahli hat dem Politveteranen Adil Abdul Mahdi den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden. Der 76-Jährige war Ölminister und von 2005 bis 2011 Vizepräsident des Irak. Mahdi ist ein Schiit und gilt laut SRF-Auslandredaktor Philipp Scholkmann als «relativ unabhängig».

Überraschend komme diese Designierung nicht. Die zwei grossen Blöcke im irakischen Parlament – beim einen zieht der Hardliner Nuri al-Maliki die Fäden, beim anderen der bisherige Premier Haidar al-Abadi – haben sich darauf verständigt, dass sie mit Mahdi als neuem Premier leben könnten. Für Salih sei es eine klare Sache gewesen, dass er Mahdi das Mandat zur Regierungsbildung gibt, sagt Scholkmann.

Dass die beiden Blöcke Mahdi unterstützen, ist eine Starthilfe für die Regierungsbildung in diesem instabilen Land. Dafür hat er nun 30 Tage Zeit. «Dass die Amtsübergabe so zivilisiert vollzogen wurde, ist ein neuer Stil in dieser zerrütteten Region», so Scholkmann.