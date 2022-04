Man wird sich, was die fünfjährige Amtszeit von Carrie Lam angeht, an das Covid-Chaos erinnern, aber vor allem an das Auslieferungsgesetz, das sie 2019 unbedingt durchbringen wollte, und das schliesslich zu den monatelangen Protesten geführt hat. Spätestens seit dann ist sie zum Feindbild vieler Einwohnerinnen und Einwohner Hongkongs geworden. Übrigens dürfte auch die Zentralregierung Chinas in Peking nicht immer glücklich gewesen sein mit Lam. In Hongkong wird ihr Rücktritt in den sozialen Medien mit viel Häme quittiert, auch wenn man sich in oppositionellen Kreisen keine Illusionen darüber macht, dass es mit dem nächsten Regierungschef besser würde. Auch er wird sich nach den Direktiven aus Peking richten müssen.