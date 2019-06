Die französische Polizei hat den früheren Uefa-Präsidenten Michel Platini aus dem Gewahrsam entlassen.

Platini ist nach mehrstündiger Vernehmung zu den Umständen der Vergabe der Fussball-WM 2022 nach Katar wieder auf freien Fuss gesetzt worden.

Es sei «viel, viel Lärm um nichts» gemacht worden, sagte Platinis Anwalt William Bourdon.

Der 63-jährige Franzose verliess in der Nacht auf Mittwoch das Hauptquartier der Antikorruptions-Einheit der Kriminalpolizei in der Pariser Vorstadt Nanterre. «Das war lang», sagte der einstige Weltklasse-Fussballer anschliessend gegenüber AFP. Dass er in Polizeigewahrsam genommen worden sei, tue weh.

Französischen Medien zufolge geht es bei den seit 2016 laufenden Ermittlungen zur umstrittenen WM-Vergabe nach Katar unter anderem um Bestechungsverdacht.

Legende: Michel Platini (rechts) sprach nach seiner Entlassung mit den Medien. AP

Platini wies die Vorwürfe am Dienstag zurück. Er habe sich «nichts vorzuwerfen» und sei auch nicht verhaftet worden, liess der 63-Jährige über seinen Berater mitteilen. Platini habe alle Fragen beantwortet und sei «absolut zuversichtlich, was den Rest betrifft», hiess es weiter.