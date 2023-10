Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Lehrer 7000 Soldaten für verstärkte Sicherheitspatrouillen mobilisiert.

Diese sollten ab Montagabend bis auf weiteres Stadtzentren und touristische Orte regelmässig kontrollieren, teilte das Büro des Präsidenten mit.

Der Pariser Louvre ist laut Medienberichten indes wegen einer Bombendrohung geräumt worden.

Wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, habe das Museum Bombendrohungen erhalten. Das Museum teilte auf X (früher Twitter) mit, dass die Einrichtung aus Sicherheitsgründen geschlossen werde. Auf X posteten einige Louvre-Besucher Videos, auf denen zu sehen war, wie Menschen das Museum verliessen.

In Frankreich war am Freitag die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen worden, nachdem ein 20-jähriger ehemaliger Schüler in der nordfranzösischen Stadt Arras einen Lehrer erstochen und zwei weitere Personen schwer verletzt hatte. Die Polizei konnte lokale Medienberichte nicht bestätigen, wonach der Angreifer «Allahu Akbar» gerufen haben soll. Er stehe aber auf einer staatlichen Beobachtungsliste potenzieller Gefährder.

Legende: Polizisten vor der Schule, an der sich der Angriff am Freitag ereignete. Keystone/EPA/TERESA SUAREZ

Innenminister Gerald Darmanin hatte am Freitag gesagt, der Anschlag in Arras stehe in Zusammenhang mit den Ereignissen im Nahen Osten, wo Israel mit einer Militäroffensive auf den Überfall von radikal-islamistischen Hamas-Kämpfern auf israelische Zivilisten reagiert.