Terrorismus-Verdächtigen verhaftet

Aus Tagesschau vom 10.10.2017

In Chiasso hat die Polizei einen Terrorismus-Verdächtigen verhaftet. Es ist der Bruder des tunesischen Attentäters, der vor 10 Tagen in Marseille zwei junge Frauen tötete. Er und seine Partnerin wurden in Ausschaffungshaft genommen.