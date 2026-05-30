Am Münchner Flughafen konnten ab 9 Uhr keine Maschinen starten oder landen, wie mehrere deutsche Medien berichteten.

Grund war laut der Bundespolizei eine mögliche Drohnensichtung.

Die Sperrung des zweitgrössten deutschen Flughafens dauerte über eine Stunde – dann kam die Entwarnung.

Der Flugbetrieb am Flughafen München wurde heute Morgen ausgesetzt, nachdem zwei Piloten kurz nach 9 Uhr die mutmassliche Sichtung einer Drohne gemeldet hatten. Dies bestätigt die Bundespolizei gegenüber deutschen Medien und internationalen Nachrichtenagenturen.

Legende: Flugzeuge der Lufthansa und anderer Airlines blieben heute Morgen in München ein wenig länger am Boden stehen. (Symbolbild vom 18.04.2026) KEYSTONE/DPA/Sven Hoppe

«In Abstimmung mit der deutschen Flugsicherung haben die Sicherheitsbehörden daraufhin beschlossen, die Start- und Landebahnen zu sperren», erklärte ein Sprecher.

München hat nach Frankfurt am Main den zweitgrössten Flughafen Deutschlands. Knapp 100 Fluggesellschaften fliegen von München mehr als 200 Ziele in 72 Ländern an.



