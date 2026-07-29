In Deutschland ist der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei zum neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt worden. Er erhielt in der Sondersitzung der Fraktion nach Teilnehmerangaben 91.9 Prozent der Stimmen. Frei ist damit Nachfolger des in der Debatte um eine Leihmutterschaft in den USA zurückgetretenen CDU-Politikers Jens Spahn.
In der Fraktion schloss sich nach der Wahl eine Aussprache der aus der parlamentarischen Sommerpause zurückgekehrten Abgeordneten an. Zuvor hatte es an den Personalentscheidungen von Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz deutliche Kritik gegeben.
SRF-Fachredaktor: «Gute Nachricht für die Union»
Stefan Reinhart, Leiter Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten:
«91.9 Prozent für Thorsten Frei, den neuen Fraktionschef der CDU/CSU im Bundestag. Das ist seit langer Zeit wieder mal eine gute Nachricht für die Union.
Im Kanzleramt fürchtete man sich vor der Abstimmung. Würden die Fraktionsmitglieder Kanzler Merz mit einem schlechten Ergebnis für Thorsten Frei indirekt abstrafen? Das ist nun ausgeblieben – offenbar möchte die Fraktion Frei einen erfolgreichen Start ermöglichen. Das verschafft Merz eine kleine Atempause – es geht einigermassen geordnet in die Ferien.
Doch die nächste Bewährungsprobe steht schon vor der Tür: drei regionale Wahlen im September in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dort, in Sachsen-Anhalt, liegt die AfD weit vorne. Wenn die CDU massiv abrutscht und die AfD sogar eine absolute Mehrheit erringen könnte, dann wird wieder ein Schuldiger gesucht. Und das wird Friedrich Merz sein.»