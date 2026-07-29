Stefan Reinhart, Leiter Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten:

«91.9 Prozent für Thorsten Frei, den neuen Fraktionschef der CDU/CSU im Bundestag. Das ist seit langer Zeit wieder mal eine gute Nachricht für die Union.

Im Kanzleramt fürchtete man sich vor der Abstimmung. Würden die Fraktionsmitglieder Kanzler Merz mit einem schlechten Ergebnis für Thorsten Frei indirekt abstrafen? Das ist nun ausgeblieben – offenbar möchte die Fraktion Frei einen erfolgreichen Start ermöglichen. Das verschafft Merz eine kleine Atempause – es geht einigermassen geordnet in die Ferien.

Doch die nächste Bewährungsprobe steht schon vor der Tür: drei regionale Wahlen im September in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dort, in Sachsen-Anhalt, liegt die AfD weit vorne. Wenn die CDU massiv abrutscht und die AfD sogar eine absolute Mehrheit erringen könnte, dann wird wieder ein Schuldiger gesucht. Und das wird Friedrich Merz sein.»