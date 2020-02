Legende:

2006: Neues Autonomiestatut

Das spanische Parlament stimmt am 10. Mai einer Reform des Autonomiestatuts für Katalonien zu. Das Statut wird anschliessend am 18. Juni mit 73.9 Prozent Ja-Stimmen in Katalonien befürwortet. Damit wird das Autonomiestatut von 1978 erweitert. Es tritt am 9. August in Kraft – abgesegnet durch das spanische Parlament und das katalanische Stimmvolk.

Keystone