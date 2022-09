Queen Elizabeth II. ist heute im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Monarchin wurde 1953 gekrönt. Sie war damit das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Politisch geäussert hat sich die Königin nie. Haltung, aber keine Gefühle zeigen, war ihr erstes Gebot.

01:50 Video Archiv: Festumzug zum 70. Thronjubiläum Aus Gesichter & Geschichten vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Während ihrer rekordverdächtigen Regierungszeit hat Königin Elizabeth II. die Kunst des Monarchen-Daseins im In- und Ausland gemeistert. Sie erbte die Krone im Alter von 25 Jahren, und nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine neue Epoche voller Optimismus und Hoffnung.

Mutmacherin der Nation

Der Nation Mut und Zuversicht zuzusprechen, wenn die Dinge schiefliefen, war eine der grossen Aufgaben der Queen. Sie tat es bis zuletzt. So auch während der Pandemie, als Premierminister Boris Johnson im Frühling 2020 im Spital beatmet werden musste und die demoralisierte Nation langsam den Mut verlor.

Bild 1 / 17 Legende: Elizabeth Alexandra Mary wird am 21. April 1926 geboren. Sie kommt per Kaiserschnitt im Haus ihres Grossvaters mütterlicherseits an der 17 Bruton Street im Londoner Stadtteil Mayfair zur Welt. ROYAL.GOV.UK Bild 2 / 17 Legende: Ihre einzige Schwester, Prinzessin Margaret (M.), kommt vier Jahre später zur Welt. Die Queen (rechts) hat bis zum Tod von Margaret im Jahre 2002 ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Keystone Bild 3 / 17 Legende: Bis im Alter von 16 Jahren hat Elizabeth eine unbeschwerte Kindheit und Jugend. Ihr Vater, König George VI., schirmt sie von der Öffentlichkeit ab. Er ist der Meinung, seine Tochter sei zu klein für öffentliche Auftritte. WENN Bild 4 / 17 Legende: Schon mit 13 Jahren verliebt sie sich in ihren späteren Ehemann, Prinz Philip. Sie muss aber noch acht Jahre warten, bis sie ihn am 20. November 1947 in der Westminster Abbey heiraten darf. WENN Bild 5 / 17 Legende: Die beiden bekommen vier Kinder (von rechts): Charles (1948), Anne (1950), Andrew (1960) und Edward (1964). Keystone Bild 6 / 17 Legende: Am 2. Juni 1953 wird Elizabeth in der Westminster Abbey zur Königin von Grossbritannien gekrönt. Keystone Bild 7 / 17 Legende: Seitdem steht sie an der Spitze des Commonwealths und setzt sich dafür unermüdlich ein. Ob bei einem ihrer unzähligen Staatsbesuche (wie hier in Kuwait 1979), ... WENN Bild 8 / 17 Legende: ... bei Staatsbanketts (1976), ... WENN Bild 9 / 17 Legende: ... bei der Papstaudienz 1980 im Vatikan oder ... WENN Bild 10 / 17 Legende: ... beim Besuch zahlreicher Einrichtungen. Sie zeigt Präsenz im Auftrag der Krone. WENN Bild 11 / 17 Legende: Neben ihrer Leidenschaft für Corgi-Hunde und ... Getty Images Bild 12 / 17 Legende: ... Pferde ... WENN Bild 13 / 17 Legende: ... gilt ihre Aufmerksamkeit vor allem ihrer Familie. Keystone Bild 14 / 17 Legende: Sie hat acht Enkelkinder (hier von links zu sehen: Prinzessin Eugenie, Lady Louise und Prinzessin Beatrice). WENN Bild 15 / 17 Legende: Ihre Lieblingsenkelin ist Annes Tochter, Zara Philips. Mit ihr hat sie laut englischen Medien ein sehr enges Verhältnis. WENN Bild 16 / 17 Legende: William (links) und Kate (gelbes Kleid) schenken ihr mit ihren Kindern George (vor William), Charlotte (winkt) und Louis (auf den Armen seiner Mutter) drei Urenkel. Keystone Bild 17 / 17 Legende: Mit ihren 90 Jahren hat Queen Elizabeth in ihrem Leben viel erlebt und viel geschafft. Sowohl als Regentin über das Commonwealth als auch als Familienoberhaupt der Windsors hat sie schon manchen Sturm überstanden. WENN

«Wir werden noch einiges ertragen müssen, aber bessere Tage werden wieder kommen», ermutigte die Queen die Britinnen und Briten. Die virusbedingte Zeit der Isolation und Trennung erinnere sie an ihre erste Radio-Rede an die Nation im Jahre 1940.

Damals wandte sich die 14-jährige Prinzessin mit ihrer Schwester Margaret an die Flüchtlingskinder, die zu ihrer eigenen Sicherheit von ihren Familien getrennt und nach Grossbritannien evakuiert worden waren.

04:25 Video Die erste Radio-Ansprache der 14-jährigen Elizabeth (1940) Aus SRF News vom 08.04.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Wenn Ereignisse den gewohnten Alltag erschütterten, konnte die Queen zwar die Dinge nicht ungeschehen machen, aber den Leuten Identität und Hoffnung geben. Im Unterschied zu Politkern schwebte sie über den alltäglichen Kontroversen. Sie war alt, aber kein Fossil, sondern ein lebendiges Verbindungsglied zur britischen Geschichte.

Als sich die Queen 2019 in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth an einer Gedenkfeier zur Invasion der Alliierten an die Veteranen des Zweiten Weltkriegs wandte, sprach sie in erster Linie nicht als die Königin, sondern als Elizabeth, die in den Kriegsjahren als Mechanikerin diente und Winston Churchill noch persönlich kannte.

04:22 Video Grossbritannien feiert den «D-Day» Aus Tagesschau vom 05.06.2019. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 22 Sekunden.

So wie sie hätten viele wohl nicht geglaubt, dass man 75 Jahre nach der Invasion noch einmal zusammenkomme, so die Queen. «Aber wir, die Kriegsgeneration, sind eine zähe und widerstandsfähige Generation», meinte die damals 93-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln.

Wir, die Kriegsgeneration, sind ein zähe und widerstandsfähige Generation.

Elizabeth musste früh ihr Amt übernehmen. Sie weilte am 6. Februar 1952 mit Ihrem Ehemann Prinz Philip in Nakuru in Kenia, als ihr Vater, König George VI., verstarb und sie auf den Thron berufen wurde. 300 Millionen Menschen rund um den Erdball verfolgten ein Jahr später, am 2. Juni 1953, ihre Krönung in der Westminster Abbey, die erstmals live am Fernsehen übertragen wurde.

01:58 Video Krönung von Queen Elizabeth II. (1953) Aus News-Clip vom 08.04.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Mit der Krönung wurde Elizabeth II. zum Oberhaupt eines Imperiums, das von Kanada über Indien bis nach Australien reichte. Als Königin eröffnete sie fortan Spitäler und Schulen, absolvierte Staatsbesuche rund um den Erdball, schlug Untertanen zu Ritter und verlas im Parlament das Programm der jeweiligen Regierung Ihrer Majestät.

Die Queen und ihre Premierminister

Bild 1 / 15 Legende: Nummer 1: Winston Churchill Die Queen soll sich gut mit ihm verstanden haben: Winston Churchill (Mitte), hier mit seiner Frau Clementine (links), war bis 1955 im Amt. Keystone Bild 2 / 15 Legende: Nummer 2: Anthony Eden Anthony Eden (links) trat 1955 Churchills Nachfolge an. Zwei Jahre später musste er wegen massiver Kritik bereits wieder zurücktreten. imago images / United Archives International Bild 3 / 15 Legende: Nummer 3: Harold Macmillan Harold Macmillan (Premier von 1957 bis 1963) begrüsst Queen Elizabeth II. nach einer Auslandsreise. Seine eigenen internationalen Reisen brachten ihm zeitweise den Ruf ein, die Innen- zugunsten der Aussenpolitik zu vernachlässigen. imago images Bild 4 / 15 Legende: Nummer 4: Alec Douglas-Home Alec Douglas-Home war nur kurz im Amt (1963 bis 1964): hier im Gespräch mit der Königin an einem Anlass in London. imago images / United Archives International Bild 5 / 15 Legende: Nummer 5: Harold Wilson Harold Wilson war gleich zweimal Premierminister unter Queen Elizabeth II.: von 1964 bis 1970 sowie von 1974 bis 1976. Das Foto stammt aus einem Dokumentarfilm über die britische Königsfamilie. imago images / United Archives International Bild 6 / 15 Legende: Nummer 6: Edward Heath Edward Heath (links) war Premierminister von 1970 bis 1974: hier bei einem hochrangigen Treffen mit Queen Elizabeth II. (2.v.l.), US-Präsident Richard Nixon (2.v.r.) und dessen Frau Pat (rechts). Keystone Bild 7 / 15 Legende: Nummer 7: James Callaghan Labour-Mann James Callaghan lebte von 1976 bis 1979 an der Downing Street 10. Das Foto zeigt ihn mit seiner Frau Audrey (2.v.r.) und Tocher Julia (3.v.r) in London. Keystone Bild 8 / 15 Legende: Nummer 8: Margaret Thatcher Margaret Thatcher (rechts) war die erste Premierministerin Grossbritanniens (1979 bis 1990). Auf dem Foto (v.l.n.r.): der Deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, Queen Elizabeth II., US-Präsident Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Keystone Bild 9 / 15 Legende: Nummer 9: John Major John Major, Mitglied der Tories, hatte das Amt von 1990 bis 1997 inne. Die Aufnahme zeigt ihn mit seiner Frau Norma beim Tee (April 1997). Keystone Bild 10 / 15 Legende: Nummer 10: Tony Blair Ganze zehn Jahre war Labour-Chef Tony Blair (1997 bis 2007) im Amt. Das Foto zeigt ihn zusammen mit der Queen an einem Treffen der Regierungschefs der Commonwealth-Staaten (Oktober 1997). Keystone Bild 11 / 15 Legende: Nummer 11: Gordon Brown Gordon Brown (Mitte, 2007 bis 2010) von der Labour-Partei, hier zusammen mit dem damaligen chinesischen Präsidenten Hu Jintao (links) und Queen Elizabeth II. an einem Empfang im Buckingham-Palast. Reuters Bild 12 / 15 Legende: Nummer 12: David Cameron Tory-Mann David Cameron (2010 bis 2016) präsentiert der Queen in der Downing Street seine Minister (Dezember 2012). Keystone Bild 13 / 15 Legende: Nummer 13: Theresa May Die Brexit-Verhandlungen waren keine leichte Aufgabe: Theresa May war die zweite Frau, die unter Queen Elizabeth II. das Amt der Premierministerin ausübte (2016 bis 2019). Keystone Bild 14 / 15 Legende: Nummer 14: Boris Johnson Boris Johnson bei seinem Antrittsbesuch als Premierminister bei der Queen im Buckingham-Palast. Mister «Get Brexit Done» war von Juli 2019 bis September 2022 im Amt. Keystone Bild 15 / 15 Legende: Nummer 15: Liz Truss Die Königin empfing Liz Truss auf Schloss Balmoral – ihrem Landsitz in Schottland. Nach der Wahl zur Vorsitzenden der Konservativen Partei wurde sie am 6. September 2022 zur Premierministerin ernannt. Keystone/Jane Barlow/Pool Photo via AP

Königin Elizabeth II. schrieb nicht selber, sondern verlas, trotzdem war sie bestens informiert. 15 Premierminister hat sie erlebt, die regelmässig zur Audienz erschienen und dem Staatsoberhaupt ihr Tun rapportierten.

Sie selber äusserte sich nie politisch. Ihre einzige öffentliche Leidenschaft waren Pferde und Hunde. Distanz wahren, dem Protokoll folgen und sich tadellos verhalten: Das war ihre Lebensaufgabe.

Acht kuriose Fakten zur Queen

Bild 1 / 8 Legende: Die Queen war das erste Staatsoberhaupt, das eine E-Mail versandte. Am 26. März 1976 schickte Elisabeth II. von Malvern in England aus eine elektronische Nachricht über Arpanet, einem Vorgänger des Internets. Ihre E-Mail-Adresse lautete «HME2» – die englische Abkürzung für «Ihre Majestät, Elizabeth II.». Reuters Bild 2 / 8 Legende: Die Queen und ihr Mann, Prinz Philip, haben dieselbe Ururgrossmutter: Beide sind nämlich Ururenkel von Queen Victoria. Reuters Bild 3 / 8 Legende: Die gehören alle der Queen: Sie besitzt formal sämtliche Schweinswale, Delfine, Tümmler und Störe in britischen Gewässern. Der Erlass von 1324 ist noch immer gültig. Ausserdem hat sie ein Anrecht auf alle Schwäne. Dieses Recht geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Keystone Bild 4 / 8 Legende: 70 Jahre auf dem Thron, das ist eine lange Zeit. Die Queen hat seit ihrer Krönung sieben Päpste, 14 US-Präsidenten und 13 britische Premierminister und 2 Premierministerinnen in ihren Ämtern erlebt. Keystone Bild 5 / 8 Legende: Die Queen braucht keinen Pass, weil sie selbst diejenige ist, in deren Namen Pässe ausgestellt werden. Sie muss also nur ihre eigene Identität feststellen. Reuters Bild 6 / 8 Legende: Die Queen hat für 139 offizielle Porträts stillgesessen oder stillgestanden. Reuters Bild 7 / 8 Legende: Während ihrer Regentschaft hat die Queen 129 Länder besucht. Reuters Bild 8 / 8 Legende: Die Queen ist das einzige amtierende Staatsoberhaupt, das noch in Uniform im Zweiten Weltkrieg gedient hat. Im Rang eines Unterleutnants arbeitete sie in der Frauenabteilung der britischen Armee. Keystone

Privatleben und Job liessen sich in diesem Amt nicht trennen, erklärte die Queen in einer seltenen persönlichen Äusserung. Königin sei man rund um die Uhr. Haltung, aber keine Gefühle zeigen, war ihr erstes Gebot. Der Schein musste immer gewahrt werden – nur die Mitglieder der umfangreichen royalen Familie rissen die Kulisse mit allerhand Skandalen regelmässig ein und strapazierten die Nerven der Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter.

Anmerken liess sie sich selten etwas. Sich nie beschweren und sich nicht erklären, war ihr Motto. Je weniger sie sagte, desto mehr Gewicht bekamen jedoch die Dinge, wenn sie dennoch sprach. Zum Beispiel, als sie sich während der Pandemie als eine der ersten Personen in Grossbritannien impfen liess.

Bild 1 / 9 Legende: Farbtupfer Queen Elizabeth II. hat gut lachen. Inmitten von jungen und starken Männern fühlt sie sich sichtlich wohl (Eröffnung des umgebauten Bahnhof Reading in London, Juli 2014). Reuters Bild 2 / 9 Legende: Futuristisch Auch vor modernen Gadgets wie dieser 3D-Brille schreckt sie nicht zurück. Die Queen war 89 Jahre alt, als das Foto aufgenommen wurde (2012). Reuters Bild 3 / 9 Legende: Ungewohnt Selten zeigt sich die Queen mit Hosen – obwohl es ihr zu gefallen scheint. An einem unbekannten Strand strahlt sie 1970 mit der Sonne um die Wette. Reuters Bild 4 / 9 Legende: Hui! «Amused» sieht anders aus: In einem traditionellen Maori-Mantel schaut sich das britische Oberhaupt eine traditionelle Show an (Neuseeland, 1995). Reuters Bild 5 / 9 Legende: Mit Fragezeichen Passend zum tropischen Jamaika zeigt sich die Monarchin farbenfroh. Doch weshalb bloss trägt die Näherin einen Imkerhut? (1994) Reuters Bild 6 / 9 Legende: Happy Birthday! 20'000 Geburtstagskarten und 17'000 E-Mails hat die Queen zu ihrem 80. Geburtstag erhalten. Keystone Bild 7 / 9 Legende: Sucht die Königin Die britische Monarchin verschwindet fast im Farbenmeer (Ghana, 1999). Reuters Bild 8 / 9 Legende: Keinen Zacken aus der Krone Bei ihrem Staatsbesuch in Pakistan (1997) gibt sich die Queen nicht als Prinzessin auf der Erbse. Ganz unkompliziert beugt sie sich lokalen Gepflogenheiten – und besucht die Moschee nur in Socken. Reuters Bild 9 / 9 Legende: Fashion-Faux-pas Mit einem Künstler aus Papua-Neuguinea trägt die Queen ungewollt Partner-Look (Glasgow, 1996). Reuters

Nur einen kleinen Stich habe es gegeben, sie habe fast nichts gespürt, sagte die Queen nach der Impfung. Man dürfe dabei nicht nur an sich denken, sondern auch an alle anderen.

Das Versprechen der Königin

Die Botschaft war so elegant wie subtil: Wenn diese Impfung selbst für die alte Königin nur einen kleinen Stich bedeutet, dann ist sie auch für die Untertanen zumutbar. Die Queen blieb so bis ins hohe Alter die richtige Person, die zur richtigen Zeit die richtigen Dinge sagte.

«My heart and my devotion» – «mein Herz und meine Hingabe» – dieses Versprechen hat die Königin ihrem Volk vor über 50 Jahren in einer Weihnachtsansprache gegeben. Ihre ungebrochene Beliebtheit, aber ebenso die Trauer der Menschen in diesen Stunden, zeugen davon, dass die Königin ihr Versprechen gehalten hat.