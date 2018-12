Legende: Video Polizeiaufgebot nach dem Anschlag in Kairo abspielen. Laufzeit 00:21 Minuten.

Polizeiaufgebot nach dem Anschlag in Kairo

Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind nach offiziellen Angaben drei vietnamesische Staatsangehörige und ein ägyptischer Reiseführer getötet worden.

Elf weitere Touristen, die sich ebenfalls im getroffenen Bus befanden, wurden durch den selbstgebauten Sprengsatz verletzt.

Auch der ägyptische Busfahrer wurde verletzt.

Der selbstgebaute Sprengsatz sei kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) an einer vielbefahrenen Strasse nahe der bei Touristen beliebten Pyramiden von Gizeh explodiert, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Kairo mit.

In dem Bus waren 14 vietnamesische Touristen unterwegs. Der Ort des Zwischenfalls wurde von den Sicherheitskräften abgesperrt. Die Ermittlungen dauerten zunächst bis weit in den Abend an.

Die in der Nähe von Kairo gelegenen Pyramiden von Gizeh gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. Immer wieder kommt es in Ägypten zu Angriffen auf Touristen. Die Reisebranche des Landes leidet darunter sehr.