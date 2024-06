Nahe der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli hat die Polizei einen mit einer Spitzhacke und einem Molotowcocktail bewaffneten Mann angeschossen.

Er sei am Bein getroffen worden und wird medizinisch versorgt, teilte die Polizei auf X mit.

Zum Zwischenfall im Stadtteil St. Pauli kam es am Rande der Feiern zur Fussball-Europameisterschaft. Der ausser Gefecht gesetzte Mann soll zur Mittagszeit bei der Vergnügungsmeile Reeperbahn Einsatzkräfte und Fans mit einer Spitzhacke und einem Brandsatz bedroht haben, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen steht der Zwischenfall aber nicht in direktem Zusammenhang mit dem heutigen EM-Spiel in Hamburg. Es spielen die Niederlande gegen Polen just in diesen Stunden gegeneinander.

Anfang des Monats hatte ein mutmasslicher Islamist einen Polizeibeamten in Mannheim mit einem Messer getötet.