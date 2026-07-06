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Abschiedszeremonie Trauerzug für Ajatollah Ali Chamenei zieht durch Teheran

06.07.2026, 11:10

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Trauerfeierlichkeiten für Ajatollah Ali Chamenei

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  • Bild 1 von 10. In Teheran finden die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Irans, Ajatollah Ali Chamenei, statt. Bildquelle: AP Photo/Altaf Qadri.
    Menschenmenge in schwarzer Kleidung, hält rote Fahnen und Schilder hoch.
  • Bild 2 von 10. Ali Chamenei und Mitglieder seiner Familie wurden am 28. Februar dieses Jahres durch US-israelische Bombenangriffe auf Teheran getötet. Bildquelle: Keystone/ABEDIN TAHERKENAREH.
    Menschen versammeln sich vor einem grossen Gebäude mit grossem Porträt und Fahnen.
  • Bild 3 von 10. Die Särge des getöteten iranischen Obersten Führers und seiner Familie, welche beim Attentat ebenfalls ums Leben gekommen waren, werden während einer Prozession durch Teheran geführt. Bildquelle: AP Photo/Vahid Salemi.
    Grosse Menschenmenge bei einer Prozession mit dekorierten Särgen und Flaggen.
  • Bild 4 von 10. Der Trauerzug durch die Stadt könnte bis zu 12 Stunden dauern, sagte ein mit der Planung beauftragter General im staatlichen Fernsehen. Bildquelle: AP Photo/Vahid Salemi.
    Grosse Menschenmenge mit vielen roten und grünen Fahnen auf einer Strasse.
  • Bild 5 von 10. Während des Trauermarsches tragen Teilnehmende immer wieder Plakate mit Drohungen gegen US-Präsident Donald Trump. Bildquelle: Keystone/ALTAF QADRI.
    Gruppe von Menschen bei einer Versammlung mit Bannern und Flaggen.
  • Bild 6 von 10. Am Sonntag, 5. Juli 2026, beteten Trauernde für den getöteten iranischen Obersten Führer und Mitglieder seiner Familie in der Imam Chomeini Moschee in Teheran. Bildquelle: AP Photo/Altaf Qadri.
    Grosse Menschenmenge versammelt auf einem Platz vor einem grossen Gebäude.
  • Bild 7 von 10. Auch iranische Regierungsvertreter und Söhne Chameneis beteten während der Abschiedszeremonie über seinem Sarg. Bildquelle: Keystone/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE.
    Personen in schwarzer Kleidung stehen hinter einem mit der iranischen Flagge bedeckten Sarg.
  • Bild 8 von 10. Während der Trauerfeierlichkeiten hinterliessen Trauernde Botschaften auf einer Gedenkwand. Bildquelle: Keystone/ALTAF QADRI.
    Zwei Personen klettern an einer Mauer mit handgeschriebenem Text.
  • Bild 9 von 10. Auch gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu richten sich Drohungen: Ein Trauernder hält ein Plakat mit Netanjahus Portrait und der Aufschrift «There will be blood» («Es wird Blut fliessen») hoch. Bildquelle: Keystone/ALTAF QADRI.
    Menschenmenge bei einer Kundgebung mit Transparenten und einem grossen Poster.
  • Bild 10 von 10. Das ehemalige Staatsoberhaupt soll am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten des Landes beigesetzt werden. Davor sind Zeremonien in der Pilgerstadt Ghom und im Irak geplant. Bildquelle: Keystone/ABEDIN TAHERKENAREH.
    Menschenmenge bei einer Veranstaltung vor einem grossen Gebäude mit Kuppel.
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