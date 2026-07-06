Trauerfeierlichkeiten für Ajatollah Ali Chamenei
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 10. In Teheran finden die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Irans, Ajatollah Ali Chamenei, statt. Bildquelle: AP Photo/Altaf Qadri.
-
Bild 2 von 10. Ali Chamenei und Mitglieder seiner Familie wurden am 28. Februar dieses Jahres durch US-israelische Bombenangriffe auf Teheran getötet. Bildquelle: Keystone/ABEDIN TAHERKENAREH.
-
Bild 3 von 10. Die Särge des getöteten iranischen Obersten Führers und seiner Familie, welche beim Attentat ebenfalls ums Leben gekommen waren, werden während einer Prozession durch Teheran geführt. Bildquelle: AP Photo/Vahid Salemi.
-
Bild 4 von 10. Der Trauerzug durch die Stadt könnte bis zu 12 Stunden dauern, sagte ein mit der Planung beauftragter General im staatlichen Fernsehen. Bildquelle: AP Photo/Vahid Salemi.
-
Bild 5 von 10. Während des Trauermarsches tragen Teilnehmende immer wieder Plakate mit Drohungen gegen US-Präsident Donald Trump. Bildquelle: Keystone/ALTAF QADRI.
-
Bild 6 von 10. Am Sonntag, 5. Juli 2026, beteten Trauernde für den getöteten iranischen Obersten Führer und Mitglieder seiner Familie in der Imam Chomeini Moschee in Teheran. Bildquelle: AP Photo/Altaf Qadri.
-
Bild 7 von 10. Auch iranische Regierungsvertreter und Söhne Chameneis beteten während der Abschiedszeremonie über seinem Sarg. Bildquelle: Keystone/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE.
-
Bild 8 von 10. Während der Trauerfeierlichkeiten hinterliessen Trauernde Botschaften auf einer Gedenkwand. Bildquelle: Keystone/ALTAF QADRI.
-
Bild 9 von 10. Auch gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu richten sich Drohungen: Ein Trauernder hält ein Plakat mit Netanjahus Portrait und der Aufschrift «There will be blood» («Es wird Blut fliessen») hoch. Bildquelle: Keystone/ALTAF QADRI.
-
Bild 10 von 10. Das ehemalige Staatsoberhaupt soll am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten des Landes beigesetzt werden. Davor sind Zeremonien in der Pilgerstadt Ghom und im Irak geplant. Bildquelle: Keystone/ABEDIN TAHERKENAREH.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.