Nachfolger des getöteten Ajatollah Ali Chamenei könnte sein zweitgeborener Sohn werden: der 56-jährige Modschtaba Chamenei. In diesen Tagen berät der sogenannte Expertenrat darüber. Das sind 88 einflussreiche Geistliche oder eben Ajatollahs. Was hat es mit dem religiösen Titel auf sich?

Gemäss der iranischen Verfassung müsste der Expertenrat möglichst schnell einen Nachfolger von Ajatollah Ali Chamenei ernennen. Aufgrund der aktuellen Kriegsereignisse hält sich die Versammlung bislang bedeckt, wer der neue Ajatollah sein könnte. Man möchte den möglichen Nachfolger nicht zum Ziel militärischer Angriffe machen.

«Zeichen Gottes»

Den Titel Ajatollah gibt es nur im schiitischen Islam. Das ist nebst dem Sunnismus die zweitgrösste islamische Strömung und besonders im und um den heutigen Iran verbreitet.

Das Wort «Ajatollah» kommt aus dem Arabischen («aayat allah») und bedeutet «Zeichen Gottes». Den Titel bekommt, wer besonders fromm und belesen ist und den Koran besonders intensiv studiert hat.

Ein Ajatollah weiss auch viel über die Sunna, den Bericht über das Leben des Propheten Mohammeds. Er kann all die Schriften so auslegen, wie Gott das möchte – so die religiöse Überzeugung.

Legende: Der Ende Februar getötete oberste iranische Führer, Ajatollah Ali Chamenei, während einer Zeremonie in Teheran, am 17. Februar 2026. Die Frage um seine Nachfolge beschäftigt den Iran – und die Welt. Keystone/EPA/IRANIAN LEADER'S OFFICE

Wer Ajatollah werden will, muss jahrelang an einer religiösen Universität studieren. Solche Universitäten gibt es etwa in Qom (Iran) oder Nadschaf (Irak). Dort beschäftigt er sich sowohl mit Theologie als auch mit Philosophie oder Recht.

Nachdem er jahrzehntelang geforscht und gelehrt hat, darf er auch eine Fatwa aussprechen. Das ist ein islamisches Rechtsgutachten. Damit werden den Gläubigen auf Nachfrage konkrete Ratschläge geben, damit sie islamkonform leben. Eine Fatwa kann finanzielle, ethische oder medizinische Themen betreffen.

Die Gemeinschaft entscheidet

Dass man nebst einem Rechtsgelehrten auch ein Ajatollah wird, muss man sich verdienen: Nur wer sich besonders gut auskennt und besonders viele Menschen von seiner Interpretation des Islams überzeugen kann, bekommt den Ehrentitel von anderen Ajatollahs zugesprochen.

Legende: Der Vorgänger von Ajatollah Ali Chamenei war Ajatollah Ruhollah Chomeini (1902–1989). Auch er war nicht nur religiöser, sondern auch politischer Machthaber. Keystone/AP-Photo

Es gibt also keine zentrale Institution, die den Titel verleiht. Vielmehr sind es die Gemeinschaft und andere hochrangige Gelehrte, die jemanden zum Ajatollah ermächtigen.

Besonders anerkannte und respektierte Ajatollah können auch Grossajatollah werden. Für seine Anhänger gilt ein Grossajatollah dann als unhinterfragte «Quelle der Nachahmung».

Dass einem Ajatollah nebst der religiösen auch politische Macht zukommt, wie das bei getöteten Ali Chamenei und seinem Vorgänger der Fall war, ist relativ neu: Im alten Persien waren Ajatollahs die intellektuelle Elite und bildeten damit ein Gegengewicht zur weltlichen, politischen Macht.

Passend zum Thema Islamische Revolution von 1979 Der grosse Verführer: Wie der Ajatollah den Westen täuschte

Erst mit der iranischen Revolution 1979 wurde das System so umgebaut, dass die Ajatollahs politisch wichtig wurden: mit dem obersten Religionsführer an der Spitze des Gottesstaates.

Weisser vs. schwarzer Turban

Wer nun der oberste Führer im Iran wird, ist noch unklar. Sollte es der Sohn von Ajatollah Ali Chamenei werden, würde er ebenso wie der Vater einen schwarzen Turban tragen. Der Turban gehört zur Kleidung eines Ajatollahs. Ist er weiss, bedeutet es, dass seine Familie vom Propheten Mohammed abstammt. Wer diese Abstammung nicht glaubwürdig behaupten kann, trägt einen schwarzen Turban.