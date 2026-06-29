- Laut israelischen Angaben sind 30'000 Geschosse seit Oktober 2023 auf Israel abgefeuert worden. Hauptquellen der Angriffe sind der Libanon, Gaza, der Iran, Jemen und Syrien.
- Israel gedenkt 1000 Tage nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 der Opfer. Auch Kritik an der Regierung Netanjahu wird laut.
- Die USA und der Iran haben in der katarischen Hauptstadt Doha indirekte Gespräche abgehalten. Vermittler Katar spricht von Fortschritten.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- UNO warnt vor humanitärer Katastrophe im Gazastreifen
- Israel meldet 30'000 Angriffe seit Oktober 2023
- Explosion in Damaskus fordert mehrere Tote und Verletzte
- Israel: Psychische Probleme bei vielen israelischen Soldaten
- Tadschike wegen Spionageverdachts in Israel festgenommen
- Iran droht USA und Israel mit Vergeltung
- Raiffeisen: Schweiz kommt robust durch jüngste Ölkrise
- Irans Militär besteht auf Kontrolle der Strasse von Hormus
- Entspannung in Nahost: Airlines erweitern Flüge nach Israel
- 1000 Tage nach Hamas-Massaker: Proteste in Israel
Quellen: Agenturen, SRF