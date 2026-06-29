- In der Strasse von Hormus ist iranischen Angaben zufolge ein ausländisches Containerschiff auf Grund gelaufen.
- Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner treffen in Doha katarische Vermittler. Ein hochrangiges Treffen zwischen Vertretern aus Washington und Teheran ist soweit nicht geplant.
- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, die Infrastruktur der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon vollständig zu zerstören.
- Die USA und der Iran haben sich auf eine vorübergehende Einstellung von Angriffen geeinigt. Gespräche zum Rahmenabkommen laufen weiter.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Medien: Indirekte Gespräche USA-Iran in Doha gestartet
- Irans Aussenminister kontert US-Minister nach WM-Aus
- Ausländischer Frachter in Strasse von Hormus auf Grund gelaufen
- US-Minister Mullin sorgt mit Aussagen über Iran für Empörung
- Iran fordert Umsetzung der Absichtserklärung vor neuen Gesprächen
- Netanjahu befiehlt Zerstörung von Hisbollah-Infrastruktur
- Spionage für Iran: US-Bürger in Israel festgenommen
- EU-Aussenbeauftragte Kallas zu Gesprächen in der Türkei
- Iran kündigt Gespräche mit Katar über eingefrorene Gelder an
- Israel: Beteiligter vom 7. Oktober im Gazastreifen getötet
Quellen: Agenturen, SRF