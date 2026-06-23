- Einen Tag nach dem von den USA vermittelten Sicherheitsabkommen zwischen Israel und dem Libanon soll Israel den Südlibanon erneut angegriffen haben.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben trotz vereinbarter Waffenruhe neue Angriffe gegen den Iran durchgeführt. Die iranischen Revolutionsgarden haben laut eigenen Aussagen mit Gegenschlägen reagiert.
- Israel und der Libanon haben unter der Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Damit soll die geltende Waffenruhe im Irankrieg unterstützt werden. Die Hisbollah war nicht beteiligt.
- Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman hat die Weltschifffahrtsorganisation IMO die jüngst gestartete Evakuierung von Seeleuten rund um die Strasse von Hormus vorläufig gestoppt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben
- Behörde: Tanker in der Strasse von Hormus von Geschoss getroffen
- Bahrain verurteilt iranische Angriffe auf Staatsgebiet
- Iran: Angriff auf US-Ziele als Reaktion auf Luftschläge
- Proteste gegen Rahmenabkommen in Beirut
- Irans Revolutionsgarden: Gegenangriffe auf US-Militärstützpunkte
- Vance nach US-Angriffen: «Gewalt wird mit Gewalt beantwortet»
- Hisbollah lehnt Rahmenabkommen zwischen Israel und Libanon ab
- USA fliegen Angriffe auf Ziele im Iran
- Netanjahu lobt Rahmenabkommen mit Libanon als Schlag gegen Iran
Quellen: Agenturen, SRF