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Krieg im Nahen Osten Berichte über indirekte Gespräche zwischen USA und Iran in Katar

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29.06.2026, 06:16

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump lobt Fortschritte bei Gesprächen mit Iran
  • Medien: Indirekte Gespräche USA-Iran in Doha gestartet
  • Irans Aussenminister kontert US-Minister nach WM-Aus
  • Ausländischer Frachter in Strasse von Hormus auf Grund gelaufen
  • US-Minister Mullin sorgt mit Aussagen über Iran für Empörung
  • Iran fordert Umsetzung der Absichtserklärung vor neuen Gesprächen
  • Netanjahu befiehlt Zerstörung von Hisbollah-Infrastruktur
  • Spionage für Iran: US-Bürger in Israel festgenommen
  • EU-Aussenbeauftragte Kallas zu Gesprächen in der Türkei
  • Iran kündigt Gespräche mit Katar über eingefrorene Gelder an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.6.2026, 19:30 Uhr

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