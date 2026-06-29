- Israels Premier Benjamin Netanjahu will offenbar in einer Woche nach Washington reisen. Das berichtet eine israelische Quelle.
- In Teheran finden die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei statt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu will bald nach Washington reisen
- Iran und Katar nehmen Schiffshandel wieder auf
- Schiff vor Jemens Küste meldet bewaffneten Angriff
- Totengebet für Chamenei in Teheran abgehalten
- Netanjahu will Trump treffen
- Iran: Öffentliche Trauerfeier für Ajatollah Ali Chamenei beginnt
- Paris und London wollen Strasse von Hormus mit Oman absichern
- Trauerfeier für Chamenei: Was das Regime damit bezweckt
- Netanjahu gratuliert Trump – Treffen in den USA geplant
- Von der Leyen verurteilt Gewalt für israelische Siedlungen
Quellen: Agenturen, SRF