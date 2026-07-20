- Laut dem französischen Aussenminister waren in Teheran zwei Botschaftsmitarbeiter festgehalten worden. Er bezeichnete den Vorfall als «schwerwiegende Einschüchterungsaktion».
- Die Hamas hat Chalil al-Haja zum neuen Anführer der Islamistenorganisation ernannt.
- Trotz Eskalation bleiben die USA offen für Gespräche mit dem Iran, während Teheran neue Vermittlungsvorschläge für Verhandlungen prüft.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Frankreich verurteilt Festnahme von Botschaftsbeamten im Iran
- Beschuss auf Kuwait – Sirenen in Bahrain
- USA: Erste Schritte bei «Pilotzonen» im Südlibanon
- Huthi verhängen Seeblockade gegen Saudi-Arabien
- Hamas ernennt Chalil al-Haja zum neuen Anführer
- Palästinensische Medien melden zwei Tote nach Siedlerangriff
- USA und Iran signalisieren Verhandlungsbereitschaft
- Iran: US-Angriffe treffen iranische Stadt Buschehr
- Schiff nahe der Strasse von Hormus von Projektil getroffen
- Kein Ende der Gewalt im Persischen Golf in Sicht
Quellen: Agenturen, SRF