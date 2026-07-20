- Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe.
- Laut dem französischen Aussenminister waren in Teheran zwei Botschaftsmitarbeiter festgehalten worden. Er bezeichnete den Vorfall als «schwerwiegende Einschüchterungsaktion».
- Die Hamas hat Chalil al-Haja zum neuen Anführer der Islamistenorganisation ernannt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Seehandelsbehörde: Tanker in Strasse von Hormus getroffen
- Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg
- Von Riad geführte Koalition will Handelsschiffe schützen
- USA melden Ende der Angriffe auf den Iran
- Iran meldet Angriff auf US-Stützpunk in Kuwait
- Erneut Tanker in Strasse von Hormus angegriffen
- Israel: Pilotprojekt für Sicherheitszonen im Südlibanon gestartet
- USA starten neue Angriffe gegen Iran
- Schiffsversicherungen im Roten Meer nach Huthi-Blockade teurer
- Nach Tod von US-Soldaten: Trump droht mit Rache
Quellen: Agenturen, SRF