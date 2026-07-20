Seehandelsbehörde: Tanker in Strasse von Hormus getroffen

Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg

Von Riad geführte Koalition will Handelsschiffe schützen

USA melden Ende der Angriffe auf den Iran

Iran meldet Angriff auf US-Stützpunk in Kuwait

Erneut Tanker in Strasse von Hormus angegriffen

Israel: Pilotprojekt für Sicherheitszonen im Südlibanon gestartet

USA starten neue Angriffe gegen Iran

Schiffsversicherungen im Roten Meer nach Huthi-Blockade teurer