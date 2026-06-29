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Krieg im Nahen Osten Frankreich zieht Flugzeugträger «Charles de Gaulle» ab

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29.06.2026, 06:16

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Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.6.2026, 19:30 Uhr

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