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Krieg im Nahen Osten IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck

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Themen in diesem Newsticker

  • Syrien stoppt Waffenlieferung in den Libanon
  • IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck
  • Öltanker mit saudi-arabischem Rohöl drehen im Roten Meer ab
  • UNO verurteilt israelische Angriffe im Gazastreifen
  • Gaza-Zivilschutz: Sechs Menschen bei Luftangriff getötet
  • Huthi-Rebellen drohen mit Blockade von Bab al-Mandab
  • Jordanien und Bahrain wehren erneut iranische Angriffe ab
  • Smotrich: Nicht an Iran-Konflikt-Beteiligung interessiert
  • Libanesische Armee rückt in erste Pilotzone ein
  • Sanitäter: Familie bei Luftangriff in Gaza-Stadt getötet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

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