- Die Internationale Energieagentur sieht die weltweite Ölversorgung wegen des Iran-Kriegs zunehmend unter Druck. Die Märkte für Diesel und Benzin bleiben angespannt.
- Israel hat nach Angaben von Finanzminister Bezalel Smotrich kein Interesse daran, sich in den gegenwärtigen Konflikt zwischen den USA und dem Iran hineinziehen zu lassen.
- Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Syrien stoppt Waffenlieferung in den Libanon
- IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck
- Öltanker mit saudi-arabischem Rohöl drehen im Roten Meer ab
- UNO verurteilt israelische Angriffe im Gazastreifen
- Gaza-Zivilschutz: Sechs Menschen bei Luftangriff getötet
- Huthi-Rebellen drohen mit Blockade von Bab al-Mandab
- Jordanien und Bahrain wehren erneut iranische Angriffe ab
- Smotrich: Nicht an Iran-Konflikt-Beteiligung interessiert
- Libanesische Armee rückt in erste Pilotzone ein
- Sanitäter: Familie bei Luftangriff in Gaza-Stadt getötet
Quellen: Agenturen, SRF