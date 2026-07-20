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Krieg im Nahen Osten Trump sichert Libanon Unterstützung zu und kritisiert Hisbollah

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Bald US-Angriff auf Gegend rund um «Pickaxe Mountain»
  • Kuwait protestiert gegen Angriff auf Tanker Kaifan
  • Trump sichert Libanon Unterstützung zu
  • Huthi-Miliz meldet Blockade von sechs Schiffen
  • Iran warnt Bulgarien vor US-Militärpräsenz
  • Syrien stoppt Waffenlieferung in den Libanon
  • IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck
  • Öltanker mit saudi-arabischem Rohöl drehen im Roten Meer ab
  • UNO verurteilt israelische Angriffe im Gazastreifen
  • Gaza-Zivilschutz: Sechs Menschen bei Luftangriff getötet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

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