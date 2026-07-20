- US-Präsident Donald Trump empfängt Libanons Präsident Aoun in Washington und sichert Libanon Hilfe zu. Aoun wird einen Plan zur Entwaffnung der Hisbollah vorstellen.
- Die Internationale Energieagentur sieht die weltweite Ölversorgung wegen des Iran-Kriegs zunehmend unter Druck. Die Märkte für Diesel und Benzin bleiben angespannt.
- Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Bald US-Angriff auf Gegend rund um «Pickaxe Mountain»
- Kuwait protestiert gegen Angriff auf Tanker Kaifan
- Trump sichert Libanon Unterstützung zu
- Huthi-Miliz meldet Blockade von sechs Schiffen
- Iran warnt Bulgarien vor US-Militärpräsenz
- Syrien stoppt Waffenlieferung in den Libanon
- IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck
- Öltanker mit saudi-arabischem Rohöl drehen im Roten Meer ab
- UNO verurteilt israelische Angriffe im Gazastreifen
- Gaza-Zivilschutz: Sechs Menschen bei Luftangriff getötet
Quellen: Agenturen, SRF