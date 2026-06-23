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Iran bekennt sich zu Angriffen in Kuwait und Bahrain

Berichte: Raketen- und Drohnenangriffe auf Kuwait und Bahrain

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USA greifen weitere Ziele im Iran an

Israel Katz: «Verlängerter Aufenthalt» der Armee im Südlibanon