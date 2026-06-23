 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten Iran beansprucht alleinige Kontrolle über Strasse von Hormus

Autor: 

23.06.2026, 06:25

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Bahrain fordert UNO-Sicherheitsrat zum Handeln gegen Iran auf
  • Iran beansprucht alleinige Kontrolle über Strasse von Hormus
  • Bahrain bestätigt Angriffe Irans
  • Israel tötet Hisbollah-Kämpfer im Süden Libanons
  • Iran bekennt sich zu Angriffen in Kuwait und Bahrain
  • Berichte: Raketen- und Drohnenangriffe auf Kuwait und Bahrain
  • Trump warnt Iran vor weiteren Verletzungen der Waffenruhe
  • USA greifen weitere Ziele im Iran an
  • Israel Katz: «Verlängerter Aufenthalt» der Armee im Südlibanon
  • Libanesische Armee will «inneren Frieden verteidigen»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)