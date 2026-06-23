- Laut staatlichen Medien, hat der iranische Unterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf bekräftigt, dass die Bedingungen in der Strasse von Hormus nicht wieder auf den Stand vor dem Krieg zurückkehren würden.
- Israel will die «Sicherheitszone» im Südlibanon nach Angaben von Regierung und Militär aufrechterhalten.
- Kurz vor einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Swiss verlängert Flugstopp nach Dubai bis 24. Oktober
- Iran vermeldet neuere, höhere Opferzahlen
- Vereinbarung über eingefrorenes iranisches Vermögen getroffen
- Teheran will Kontrolle über Hormus-Strasse behalten
- Iran kündigt Arbeitsgruppen an
- Israel will weiter in der «Sicherheitszone» Südlibanons bleiben
- Die Ereignisse der letzten Tage
Quellen: Agenturen, SRF