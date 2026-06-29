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Krieg im Nahen Osten Iran: Gebet für getöteten Chamenei in Teheran abgehalten

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29.06.2026, 06:16

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Themen in diesem Newsticker

  • Totengebet für Chamenei in Teheran abgehalten
  • Netanjahu will Trump treffen
  • Iran: Öffentliche Trauerfeier für Ajatollah Ali Chamenei beginnt
  • Paris und London wollen Strasse von Hormus mit Oman absichern
  • Trauerfeier für Chamenei: Was das Regime damit bezweckt
  • Netanjahu gratuliert Trump – Treffen in den USA geplant
  • Von der Leyen verurteilt Gewalt für israelische Siedlungen
  • Israel meldet Angriffe im Südlibanon am Donnerstag
  • Iran gedenkt Chamenei
  • Vor Trauerfeier: Irans Streitkräfte warnen ihre Feinde

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau,3.07.2026, 19:30 Uhr

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