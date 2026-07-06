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Krieg im Nahen Osten Iran greift nach US-Angriffen mehrere Golfstaaten an

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Irakischer Premierminister reist nach Washington
  • Oman meldet Drohnenangriffe nahe der Strasse von Hormus
  • Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriffen auf US-Basen
  • Indischer Seemann nach Angriff auf Schiff vor Oman vermisst
  • Hormus-Gespräche zwischen Iran und Oman ohne Ergebnis
  • Drei Verletzte nach iranischen Angriffen auf Katar
  • Kuwaits Armee wehrt Luftangriffe ab
  • Irans Militär macht Trump Vorwürfe
  • Iran wirft USA nach drittem Angriff Vertragsbruch vor
  • Iranische Revolutionsgarden: US-Militärbasen angegriffen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 9.7.2026, 19:30 Uhr

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