- Die USA haben in der Nacht eine neue Angriffswelle auf Ziele im Iran durchgeführt.
- Nach den nächtlichen Angriffen des US-Militärs gegen den Iran herrschte in Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Kuwait Alarm.
- Die Strasse von Hormus ist nach einem Zwischenfall bis auf Weiteres wieder gesperrt, wie die iranischen Revolutionsgarden über die Staatsmedien mitgeteilt haben.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Irakischer Premierminister reist nach Washington
- Oman meldet Drohnenangriffe nahe der Strasse von Hormus
- Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriffen auf US-Basen
- Indischer Seemann nach Angriff auf Schiff vor Oman vermisst
- Hormus-Gespräche zwischen Iran und Oman ohne Ergebnis
- Drei Verletzte nach iranischen Angriffen auf Katar
- Kuwaits Armee wehrt Luftangriffe ab
- Irans Militär macht Trump Vorwürfe
- Iran wirft USA nach drittem Angriff Vertragsbruch vor
- Iranische Revolutionsgarden: US-Militärbasen angegriffen
Quellen: Agenturen, SRF