Irakischer Premierminister reist nach Washington

Oman meldet Drohnenangriffe nahe der Strasse von Hormus

Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriffen auf US-Basen

Indischer Seemann nach Angriff auf Schiff vor Oman vermisst

Hormus-Gespräche zwischen Iran und Oman ohne Ergebnis

Drei Verletzte nach iranischen Angriffen auf Katar

Kuwaits Armee wehrt Luftangriffe ab

Irans Militär macht Trump Vorwürfe

Iran wirft USA nach drittem Angriff Vertragsbruch vor