- Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump, kritische Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnt der Iran vor massiven Gegenschlägen.
- Ein bekannter iranischer Politiker hat sein Land zur Bereitschaft für einen jahrelangen Krieg mit den USA aufgefordert.
- Gemäss den iranischen Gesundheitsbehörden wurden mehr als 260 Menschen durch US-Angriffe seit der neusten Eskalation verletzt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Kontrolle der Strasse von Hormus «rote Linie»
- Iran meldet Angriff auf Flughafen
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- Trump drängt Rüstungsindustrie zu schnellerer Waffenproduktion
- Iran: Angriffe auf US-Militäreinrichtungen in Jordanien
- US-Militär: Zweite Angriffswelle beendet
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- US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran
Quellen: Agenturen, SRF