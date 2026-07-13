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Krieg im Nahen Osten Iran: Kontrolle der Strasse von Hormus «rote Linie»

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: Kontrolle der Strasse von Hormus «rote Linie»
  • Iran meldet Angriff auf Flughafen
  • Indien verbietet Einsatz von Seeleuten in Strasse von Hormus
  • USA erhöhen mit neuen Angriffen und Drohungen Druck auf Iran
  • Trump drängt Rüstungsindustrie zu schnellerer Waffenproduktion
  • Iran: Angriffe auf US-Militäreinrichtungen in Jordanien
  • US-Militär: Zweite Angriffswelle beendet
  • Kuwait reagiert auf Drohnenangriffe
  • US-Militär: Raketen auf einen Öltanker abgefeuert
  • US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 15.7.2026, 21:50 Uhr

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