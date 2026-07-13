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Krieg im Nahen Osten Iran: Mehr als 260 Verletzte seit neuester Eskalation

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen
  • Iran: Mindestens sieben Tote bei Angriff auf Militärstützpunkt
  • Iran: Mehr als 260 Verletzte seit neuester Eskalation
  • Iran: US-Angriff trifft Weizensilo
  • Jordanien: Drei iranische Raketen abgeschossen
  • US-Militär meldet das Ende weiterer Angriffswelle
  • Iranische Streitkräfte: Angriffe auf US-Stützpunkte
  • Kuwait meldet iranische Drohnenangriffe
  • Bahrain: Alarmsirenen wurden ausgelöst
  • Trump: Kämpfe gehen weiter, «bis ich sage, dass es genug ist»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

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