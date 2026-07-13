Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen

Iran: Mindestens sieben Tote bei Angriff auf Militärstützpunkt

Iran: Mehr als 260 Verletzte seit neuester Eskalation

Iran: US-Angriff trifft Weizensilo

Jordanien: Drei iranische Raketen abgeschossen

US-Militär meldet das Ende weiterer Angriffswelle

Iranische Streitkräfte: Angriffe auf US-Stützpunkte

Kuwait meldet iranische Drohnenangriffe

Bahrain: Alarmsirenen wurden ausgelöst