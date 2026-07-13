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Krieg im Nahen Osten Iran meldet 38 Tote im Zuge der jüngsten US-Angriffe

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Kurdische Rebellen: Iranische Angriffe fordern 9 Tote im Nordirak
  • Iran: 38 Tote und über 400 Verletzte seit 22. Juni
  • Jordanien meldet Abfang von drei iranischen Raketen
  • Revolutionsgarden melden Angriff auf US-Stützpunkt in Syrien
  • Iran: Tote und Schäden an Infrastruktur – Pentagon: Militärziele
  • USA: Jüngste Angriffe im Iran abgeschlossen
  • Golfstaaten wieder unter Beschuss
  • Medien: USA fliegen Angriffe auf Brücken
  • Kuwait meldet Abschuss von 32 feindlichen Drohnen
  • USA starten neue Angriffswelle gegen Iran

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 15.7.2026, 21:50 Uhr

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