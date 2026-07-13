- Das Gesundheitsministerium Irans meldet 38 Tote und über 400 Verletzte seit dem 22. Juni.
- In der Nacht hat das US-Militär nach eigenen Angaben die sechste Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert.
- Der Iran meldete einen Angriff auf früheren US-Stützpunkt in Syrien, den die USA bereits im Februar an die syrische Armee übergeben hatten.
- Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump, kritische Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnte der Iran vor massiven Gegenschlägen.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Kurdische Rebellen: Iranische Angriffe fordern 9 Tote im Nordirak
- Iran: 38 Tote und über 400 Verletzte seit 22. Juni
- Jordanien meldet Abfang von drei iranischen Raketen
- Revolutionsgarden melden Angriff auf US-Stützpunkt in Syrien
- Iran: Tote und Schäden an Infrastruktur – Pentagon: Militärziele
- USA: Jüngste Angriffe im Iran abgeschlossen
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- Medien: USA fliegen Angriffe auf Brücken
- Kuwait meldet Abschuss von 32 feindlichen Drohnen
- USA starten neue Angriffswelle gegen Iran
Quellen: Agenturen, SRF