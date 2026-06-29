- Der Iran hat kurz vor Beginn der Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei zahlreiche Staatsgäste empfangen.
- Die UNO sieht die Grundversorgung der Bevölkerung im Gazastreifen akut gefährdet und warnt vor einer humanitären Katastrophe.
- Laut israelischen Angaben sind 30'000 Geschosse seit Oktober 2023 auf Israel abgefeuert worden. Hauptquellen der Angriffe seien der Libanon, der Gazastreifen, der Iran, Jemen und Syrien.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran gedenkt Chamenei
- Vor Trauerfeier: Irans Streitkräfte warnen ihre Feinde
- Ausländische Gäste im Iran zu Trauerfeier für Chamenei
- UNO warnt vor humanitärer Katastrophe im Gazastreifen
- Israel meldet 30'000 Angriffe seit Oktober 2023
- Explosion in Damaskus fordert mehrere Tote und Verletzte
- Israel: Psychische Probleme bei vielen israelischen Soldaten
- Tadschike wegen Spionageverdachts in Israel festgenommen
- Iran droht USA und Israel mit Vergeltung
- Raiffeisen: Schweiz kommt robust durch jüngste Ölkrise
Quellen: Agenturen, SRF