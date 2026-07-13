IAEA: Prüfen Berichte über Angriff auf AKW-Baustelle im Iran

Israels Armee: Iran greift Küstenstadt Akaba in Jordanien an

Brandanschlag auf Moschee im Westjordanland

Irans Aussenminister spricht über Sicherheitslücken

Iran wirft USA Angriff auf im Bau befindliches AKW vor

Libanesischer Soldat getötet – mutmasslicher Hisbollah-Sprengsatz

Erneut Luftalarm in Kuwait und Bahrain ausgelöst

Nach Tod zweier Soldaten wieder US-Angriffe gegen Iran

UAE rufen zu Rückkehr an Verhandlungstisch auf