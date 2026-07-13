- Laut iranischen Angaben sollen die USA eine im Bau befindliche Atomanlage angegriffen haben. Die iranische Atomenergieorganisation verurteilt den Angriff scharf.
- Die USA haben die achte Nacht in Folge Luftangriffe auf den Iran geflogen. In Kuwait und Bahrain heulten erneut die Sirenen wegen iranischer Raketen und Drohnen.
- Die iranische Regierung hat das Rahmenabkommen mit den USA für ungültig erklärt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- IAEA: Prüfen Berichte über Angriff auf AKW-Baustelle im Iran
- Israels Armee: Iran greift Küstenstadt Akaba in Jordanien an
- Brandanschlag auf Moschee im Westjordanland
- Irans Aussenminister spricht über Sicherheitslücken
- Iran wirft USA Angriff auf im Bau befindliches AKW vor
- Libanesischer Soldat getötet – mutmasslicher Hisbollah-Sprengsatz
- Erneut Luftalarm in Kuwait und Bahrain ausgelöst
- Nach Tod zweier Soldaten wieder US-Angriffe gegen Iran
- UAE rufen zu Rückkehr an Verhandlungstisch auf
- Jordanien: Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen getötet
Quellen: Agenturen, SRF