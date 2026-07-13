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Krieg im Nahen Osten Iran wirft USA Angriff auf ein im Bau befindliches AKW vor

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • IAEA: Prüfen Berichte über Angriff auf AKW-Baustelle im Iran
  • Israels Armee: Iran greift Küstenstadt Akaba in Jordanien an
  • Brandanschlag auf Moschee im Westjordanland
  • Irans Aussenminister spricht über Sicherheitslücken
  • Iran wirft USA Angriff auf im Bau befindliches AKW vor
  • Libanesischer Soldat getötet – mutmasslicher Hisbollah-Sprengsatz
  • Erneut Luftalarm in Kuwait und Bahrain ausgelöst
  • Nach Tod zweier Soldaten wieder US-Angriffe gegen Iran
  • UAE rufen zu Rückkehr an Verhandlungstisch auf
  • Jordanien: Zwei US-Soldaten bei iranischen Angriffen getötet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 17.7.2026, 19:30 Uhr

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