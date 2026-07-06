Medien: USA greifen Ziele im Iran an

Trump: Strasse von Hormus für Handelsschifffahrt offen

Palästinenser: Mehrere Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

US-Militär widerspricht Iran: Strasse von Hormus ist offen

Katar rät zu vorübergehendem Stopp der Schifffahrt

Irakischer Premierminister reist nach Washington

Oman meldet Drohnenangriffe nahe der Strasse von Hormus

Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriffen auf US-Basen

Indischer Seemann nach Angriff auf Schiff vor Oman vermisst