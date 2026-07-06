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Krieg im Nahen Osten Iranische Medien berichten von neuen US-Angriffen

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Medien: USA greifen Ziele im Iran an
  • Trump: Strasse von Hormus für Handelsschifffahrt offen
  • Palästinenser: Mehrere Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
  • US-Militär widerspricht Iran: Strasse von Hormus ist offen
  • Katar rät zu vorübergehendem Stopp der Schifffahrt
  • Irakischer Premierminister reist nach Washington
  • Oman meldet Drohnenangriffe nahe der Strasse von Hormus
  • Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriffen auf US-Basen
  • Indischer Seemann nach Angriff auf Schiff vor Oman vermisst
  • Hormus-Gespräche zwischen Iran und Oman ohne Ergebnis

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 9.7.2026, 19:30 Uhr

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