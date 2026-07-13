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Krieg im Nahen Osten Iranischer Politiker ist bereit für jahrelangen Krieg

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Fortschritte bei israelisch-libanesischen Gesprächen gemeldet
  • Propagandaplakat in Teheran zeigt Trump im Sarg
  • Politiker im Iran fordert Bereitschaft für jahrelangen Krieg
  • US-Militär: 90-minütige Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen
  • Bericht: Israels Armee sprengt Häuser im Süden Libanons
  • USA starten weitere Angriffswelle auf den Iran
  • Weitere Hinrichtung nach Protesten im Iran
  • Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen
  • Iran: Mindestens sieben Tote bei Angriff auf Militärstützpunkt
  • Iran: Mehr als 260 Verletzte seit neuester Eskalation

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.7.2026, 12:45 Uhr

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