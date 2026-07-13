Fortschritte bei israelisch-libanesischen Gesprächen gemeldet

Propagandaplakat in Teheran zeigt Trump im Sarg

Politiker im Iran fordert Bereitschaft für jahrelangen Krieg

US-Militär: 90-minütige Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen

Bericht: Israels Armee sprengt Häuser im Süden Libanons

USA starten weitere Angriffswelle auf den Iran

Weitere Hinrichtung nach Protesten im Iran

Klinik: Vier Tote bei neuem Angriff Israels im Gazastreifen

Iran: Mindestens sieben Tote bei Angriff auf Militärstützpunkt