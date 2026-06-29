 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten Israel gedenkt 1000 Tage nach Hamas-Massaker mit Protesten

Autor: 

29.06.2026, 06:16

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Entspannung in Nahost: Airlines erweitern Flüge nach Israel
  • 1000 Tage nach Hamas-Massaker: Proteste in Israel
  • USA: Notlandung eines Helikopters im Arabischen Meer
  • Katar: «Positive Fortschritte» in indirekten Gesprächen erzielt
  • Unklarheit über Inhalt der indirekten Iran-USA-Gespräche
  • Trump lobt Fortschritte bei Gesprächen mit Iran
  • Medien: Indirekte Gespräche USA-Iran in Doha gestartet
  • Irans Aussenminister kontert US-Minister nach WM-Aus
  • Ausländischer Frachter in Strasse von Hormus auf Grund gelaufen
  • US-Minister Mullin sorgt mit Aussagen über Iran für Empörung

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.6.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)