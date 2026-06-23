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Krieg im Nahen Osten Israel greift trotz Sicherheitsabkommen den Südlibanon an

Autor: 

23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Israels Militär bestätigt Drohnenangriff im Südlibanon
  • Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben
  • Behörde: Tanker in der Strasse von Hormus von Geschoss getroffen
  • Bahrain verurteilt iranische Angriffe auf Staatsgebiet
  • Iran: Angriff auf US-Ziele als Reaktion auf Luftschläge
  • Proteste gegen Rahmenabkommen in Beirut
  • Irans Revolutionsgarden: Gegenangriffe auf US-Militärstützpunkte
  • Vance nach US-Angriffen: «Gewalt wird mit Gewalt beantwortet»
  • Hisbollah lehnt Rahmenabkommen zwischen Israel und Libanon ab
  • USA fliegen Angriffe auf Ziele im Iran

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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