Israels Militär bestätigt Drohnenangriff im Südlibanon

Israels Drohne soll Gebiet im Südlibanon angegriffen haben

Behörde: Tanker in der Strasse von Hormus von Geschoss getroffen

Bahrain verurteilt iranische Angriffe auf Staatsgebiet

Iran: Angriff auf US-Ziele als Reaktion auf Luftschläge

Proteste gegen Rahmenabkommen in Beirut

Irans Revolutionsgarden: Gegenangriffe auf US-Militärstützpunkte

Vance nach US-Angriffen: «Gewalt wird mit Gewalt beantwortet»

Hisbollah lehnt Rahmenabkommen zwischen Israel und Libanon ab