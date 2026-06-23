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Krieg im Nahen Osten Israel macht keine Kompromisse bei Sicherheitszone im Südlibanon

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran kündigt Arbeitsgruppen an
  • Israel will weiterhin in der Sicherheitszone Südlibanons bleiben
  • Die Ereignisse der letzten Tage

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.6.2026, 12:45 Uhr

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