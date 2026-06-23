- Israel will die Sicherheitszone im Südlibanon nach Angaben von Regierung und Militär aufrechterhalten
- Kurz vor einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran kündigt Arbeitsgruppen an
- Israel will weiterhin in der Sicherheitszone Südlibanons bleiben
- Die Ereignisse der letzten Tage
Quellen: Agenturen, SRF