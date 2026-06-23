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Krieg im Nahen Osten USA: Schiffe könnten frei verkehren, Gespräche würden fortgesetzt

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Dieser News-Ticker ist abgeschlossen
  • USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen
  • USA planen weitere Gespräche mit dem Iran
  • Israel zerstört Hisbollah-Tunnel im Südlibanon
  • Nach israelischen Angriffen: Verletzte im Südlibanon
  • Iranischer Klerus fordert Stopp der Gespräche mit den USA
  • Katar: Mann stirbt nach «Militäroperationen» durch Splitter
  • Iran und USA: Trotz Rahmenabkommen von Entspannung keine Spur
  • Bahrain fordert UNO-Sicherheitsrat zum Handeln gegen Iran auf
  • Iran beansprucht alleinige Kontrolle über Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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