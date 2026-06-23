- Die USA und der Iran wollen trotz jüngster Angriffe die Gespräche fortsetzen und auf weitere Angriffe vorerst verzichten. Zudem könnten Schiffe frei durch die Strasse von Hormus fahren.
- Die israelische Armee hat im Süden Libanons gemäss eigenen Angaben einen Tunnel der Hisbollah-Miliz zerstört.
- Israel und der Libanon haben unter der Vermittlung der USA ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Damit soll die geltende Waffenruhe im Irankrieg unterstützt werden. Die Hisbollah war nicht beteiligt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Dieser News-Ticker ist abgeschlossen
- USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen
- USA planen weitere Gespräche mit dem Iran
- Israel zerstört Hisbollah-Tunnel im Südlibanon
- Nach israelischen Angriffen: Verletzte im Südlibanon
- Iranischer Klerus fordert Stopp der Gespräche mit den USA
- Katar: Mann stirbt nach «Militäroperationen» durch Splitter
- Iran und USA: Trotz Rahmenabkommen von Entspannung keine Spur
- Bahrain fordert UNO-Sicherheitsrat zum Handeln gegen Iran auf
- Iran beansprucht alleinige Kontrolle über Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF