Dieser News-Ticker ist abgeschlossen

USA und Iran einigen sich, Angriffe auszusetzen

USA planen weitere Gespräche mit dem Iran

Israel zerstört Hisbollah-Tunnel im Südlibanon

Nach israelischen Angriffen: Verletzte im Südlibanon

Iranischer Klerus fordert Stopp der Gespräche mit den USA

Katar: Mann stirbt nach «Militäroperationen» durch Splitter

Iran und USA: Trotz Rahmenabkommen von Entspannung keine Spur

Bahrain fordert UNO-Sicherheitsrat zum Handeln gegen Iran auf