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Krieg im Nahen Osten Israel warnte Trump vor iranischem Mordkomplott

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Regierung: Technische Gespräche mit Iran laufen weiter
  • Medien berichten über iranischen Anschlagsplan auf Trump
  • Medien: Mehrere Explosionen im Süden Irans
  • Reederei Maersk nutzt Route durch den Suezkanal wieder
  • Iranischer Aussenminister nutzt diplomatische Kanäle
  • Staatsbegräbnis von Ajatollah Ali Chamenei in Maschhad
  • Wegen Chameneis Beisetzung: Flagge auf Bundeshaus auf Halbmast
  • Israel weist Berichte über humanitäre Krise in Gaza zurück
  • Palästinenser sollen erstmals seit 2006 wieder Parlament wählen
  • Hormus – fast kein Schiffsverkehr nach neuer Eskalation

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 9.7.2026, 19:30 Uhr

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