- Israel hat die US-Regierung Berichten zufolge vor iranischen Plänen zur Ermordung von Präsident Donald Trump gewarnt. Der US-Präsident hatte auf dem Rückflug vom Nato-Gipfel in Ankara nicht wie erwartet die neue Air Force One benutzt und damit Spekulationen über Sicherheitsrisiken angeheizt.
- Wegen der Beisetzung des ehemaligen geistlichen Oberhaupts des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, weht die Schweizer Flagge auf dem Westflügel des Bundeshauses auf Halbmast. Die Beisetzung findet in Chameneis Heimatstadt Maschhad statt.
- Erstmals seit Wochen ist Jordanien wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- US-Regierung: Technische Gespräche mit Iran laufen weiter
- Medien berichten über iranischen Anschlagsplan auf Trump
- Medien: Mehrere Explosionen im Süden Irans
- Reederei Maersk nutzt Route durch den Suezkanal wieder
- Iranischer Aussenminister nutzt diplomatische Kanäle
- Staatsbegräbnis von Ajatollah Ali Chamenei in Maschhad
- Wegen Chameneis Beisetzung: Flagge auf Bundeshaus auf Halbmast
- Israel weist Berichte über humanitäre Krise in Gaza zurück
- Palästinenser sollen erstmals seit 2006 wieder Parlament wählen
- Hormus – fast kein Schiffsverkehr nach neuer Eskalation
Quellen: Agenturen, SRF