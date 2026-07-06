- Erstmals seit Wochen ist Jordanien wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden.
- Im Iran ist der Zugverkehr nach den nächtlichen US-Angriffen auf einer wichtigen Strecke unterbrochen worden. Ein Abschnitt der Bahnstrecke Teheran-Maschhad wurde bombardiert. Der Iran reagierte mit Angriffen auf US-Militärbasen in der Region.
- Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei soll in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Hormus – fast kein Schiffsverkehr nach neuer Eskalation
- Iran meldet Angriffe auf US-Zerstörer vor Bahrain
- Jordanien meldet Raketenbeschuss aus dem Iran
- Ak-Takeh-Chan-Brücke getoffen
- Trauer um Chamenei auch im Irak
- US-Angriffe legen wichtige Bahnstrecke im Iran lahm
- Ölpreise ziehen etwas an – Iran-Krieg bleibt im Fokus
- Das passierte heute Nacht
- USA beenden Luftangriffe nach 90 Treffern im Iran
- Getöteter Ajatollah Ali Chamenei wird in Maschhad bestattet
Quellen: Agenturen, SRF