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Krieg im Nahen Osten Jordanien meldet Beschuss aus dem Iran

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Hormus – fast kein Schiffsverkehr nach neuer Eskalation
  • Iran meldet Angriffe auf US-Zerstörer vor Bahrain
  • Jordanien meldet Raketenbeschuss aus dem Iran
  • Ak-Takeh-Chan-Brücke getoffen
  • Trauer um Chamenei auch im Irak
  • US-Angriffe legen wichtige Bahnstrecke im Iran lahm
  • Ölpreise ziehen etwas an – Iran-Krieg bleibt im Fokus
  • Das passierte heute Nacht
  • USA beenden Luftangriffe nach 90 Treffern im Iran
  • Getöteter Ajatollah Ali Chamenei wird in Maschhad bestattet

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 8.7.26, 19:30 Uhr

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