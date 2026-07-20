- Der Krieg im Iran hat die USA bisher 37.5 Milliarden US-Dollar gekostet. Das sagte der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gegenüber Abgeordneten.
- US-Präsident Donald Trump hat Libanons Präsident Aoun in Washington empfangen und Libanon Hilfe zugesichert.
- Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Kosten des Iran-Kriegs auf 37.5 Milliarden Dollar gestiegen
- Hegseth im Kongress von Anti-Iran-Kriegs-Rufen unterbrochen
- Trump: Bald US-Angriff auf Gegend rund um «Pickaxe Mountain»
- Kuwait protestiert gegen Angriff auf Tanker Kaifan
- Trump sichert Libanon Unterstützung zu
- Huthi-Miliz meldet Blockade von sechs Schiffen
- Iran warnt Bulgarien vor US-Militärpräsenz
- Syrien stoppt Waffenlieferung in den Libanon
- IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck
- Öltanker mit saudi-arabischem Rohöl drehen im Roten Meer ab
Quellen: Agenturen, SRF