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Krieg im Nahen Osten Kosten des Iran-Kriegs auf 37.5 Milliarden Dollar gestiegen

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Themen in diesem Newsticker

  • Kosten des Iran-Kriegs auf 37.5 Milliarden Dollar gestiegen
  • Hegseth im Kongress von Anti-Iran-Kriegs-Rufen unterbrochen
  • Trump: Bald US-Angriff auf Gegend rund um «Pickaxe Mountain»
  • Kuwait protestiert gegen Angriff auf Tanker Kaifan
  • Trump sichert Libanon Unterstützung zu
  • Huthi-Miliz meldet Blockade von sechs Schiffen
  • Iran warnt Bulgarien vor US-Militärpräsenz
  • Syrien stoppt Waffenlieferung in den Libanon
  • IEA: Aufflammender Iran-Krieg setzt Ölversorgung unter Druck
  • Öltanker mit saudi-arabischem Rohöl drehen im Roten Meer ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

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