- US-Aussenminister Marco Rubio hat für die kommende Woche weitere Iran-Gespräche in Aussicht gestellt. Er gehe davon aus, es werde erneut in der Schweiz verhandelt.
- Ungeachtet des Rahmenabkommens zur Beendigung des Irankriegs sitzen nach wie vor über 1150 Schiffe im Persischen Golf fest. In den vergangenen 24 Stunden haben rund 72 Schiffe Barrel Rohöl die Strasse von Hormus passieren können.
- Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran gehen kommende Woche voraussichtlich in der Schweiz weiter. Das erklärte US-Aussenminister Marco Rubio in Kuwait City.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht
- 72 Schiffe mit 20 Millionen Barrel Öl passieren Hormus
- Katar will absehbar wieder Flüssigerdgas (LNG) herstellen
- Waffenruhe im Libanon hält weitgehend – trotz Verstössen
- US-Aussenminister: Iran und USA planen Treffen in der Schweiz
- Waffenruhe im Libanon hält weitgehend trotz Verstössen
- Trump: Iran fordert keine Gebühren für Passage durch Hormus
- Tunnel in Ostjerusalem entdeckt – zwei Palästinenser festgenommen
- Erste Schiffe passieren die Strasse von Hormus
- IAEA wird Irans Atomanlagen inspizieren
Quellen: Agenturen, SRF