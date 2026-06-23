- Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman hat die Weltschifffahrtsorganisation IMO die jüngst gestartete Evakuierung von Seeleuten rund um die Strasse von Hormus vorläufig gestoppt.
- Bei israelischen Angriffen sind im Südlibanon nach staatlichen Angaben insgesamt fünf Menschen getötet worden.
- US-Aussenminister Marco Rubio hat für die kommende Woche weitere Iran-Gespräche in Aussicht gestellt. Er gehe davon aus, es werde erneut in der Schweiz verhandelt.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Frankreich und Italien streben neue Libanon-Mission an
- Strasse von Hormus: Iran warnt Schiffe vor Abweichen von Routen
- UNO stoppt Schiffsevakuierung nach Angriff im Golf von Oman
- Israel erteilt Abzug aus Sicherheitszonen eine Absage
- Libanon: Erneut Tote bei israelischen Angriffen
- Oman: Keine Gebühren an der Strasse von Hormus geplant
- Iranischer Kommandant fordert Israels Abzug aus Libanon
- Rubio wirbt bei Golfstaaten um Unterstützung für Iran-Abkommen
- Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung
- Trump fordert vom Kongress 87.6 Mrd. Dollar auch für Iran-Krieg
Quellen: Agenturen, SRF