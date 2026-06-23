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Krieg im Nahen Osten Nach Angriff im Golf von Oman: UNO stoppt Evakuierungsaktion

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Frankreich und Italien streben neue Libanon-Mission an
  • Strasse von Hormus: Iran warnt Schiffe vor Abweichen von Routen
  • UNO stoppt Schiffsevakuierung nach Angriff im Golf von Oman
  • Israel erteilt Abzug aus Sicherheitszonen eine Absage
  • Libanon: Erneut Tote bei israelischen Angriffen
  • Oman: Keine Gebühren an der Strasse von Hormus geplant
  • Iranischer Kommandant fordert Israels Abzug aus Libanon
  • Rubio wirbt bei Golfstaaten um Unterstützung für Iran-Abkommen
  • Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung
  • Trump fordert vom Kongress 87.6 Mrd. Dollar auch für Iran-Krieg

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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