Frankreich und Italien streben neue Libanon-Mission an

Strasse von Hormus: Iran warnt Schiffe vor Abweichen von Routen

UNO stoppt Schiffsevakuierung nach Angriff im Golf von Oman

Israel erteilt Abzug aus Sicherheitszonen eine Absage

Libanon: Erneut Tote bei israelischen Angriffen

Oman: Keine Gebühren an der Strasse von Hormus geplant

Iranischer Kommandant fordert Israels Abzug aus Libanon

Rubio wirbt bei Golfstaaten um Unterstützung für Iran-Abkommen

Verkehr durch Strasse von Hormus zeigt erste Normalisierung