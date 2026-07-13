- Das US-Militär hat eine Angriffswelle gegen den Iran durchgeführt. Zuvor kündigte US-Präsident Donald Trump Angriffe auf den Iran in einem Radiointerview an. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen.
- US-Präsident Donald Trump hat die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Sie soll ab Dienstag 22 Uhr MESZ gelten.
- Zudem schliesst Trump eine Übernahme der Kontrolle über die Strasse von Hormus durch die USA nicht aus: «Wir werden die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich kontrollieren».
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Krieg und Wirtschaftskrise bedrohen Irans Tierwelt
- Iran greift US-Militärbasis in Jordanien an
- Strasse von Hormus erneut im Zentrum des Konflikts
- UNO kritisiert Hamas für Behinderung von Hilfslieferungen
- Trump erklärt offiziell den Krieg gegen den Iran
- 14 US-Soldaten im Iran-Krieg getötet, über 400 verletzt
- US-Militär erklärt die Angriffswelle für beendet
- Iranische Revolutionsgarde bestätigt den Angriff auf die Tanker
- Emirate melden iranische Angriffe auf zwei Tanker
- US-Militär: Neue Angriffe auf den Iran haben begonnen
Quellen: Agenturen, SRF