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Krieg im Nahen Osten Nach Angriffswelle des US-Militärs: Iran mit Vergeltungsschlägen

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13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • Krieg und Wirtschaftskrise bedrohen Irans Tierwelt
  • Iran greift US-Militärbasis in Jordanien an
  • Strasse von Hormus erneut im Zentrum des Konflikts
  • UNO kritisiert Hamas für Behinderung von Hilfslieferungen
  • Trump erklärt offiziell den Krieg gegen den Iran
  • 14 US-Soldaten im Iran-Krieg getötet, über 400 verletzt
  • US-Militär erklärt die Angriffswelle für beendet
  • Iranische Revolutionsgarde bestätigt den Angriff auf die Tanker
  • Emirate melden iranische Angriffe auf zwei Tanker
  • US-Militär: Neue Angriffe auf den Iran haben begonnen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

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