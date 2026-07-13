Krieg und Wirtschaftskrise bedrohen Irans Tierwelt

Iran greift US-Militärbasis in Jordanien an

Strasse von Hormus erneut im Zentrum des Konflikts

UNO kritisiert Hamas für Behinderung von Hilfslieferungen

Trump erklärt offiziell den Krieg gegen den Iran

14 US-Soldaten im Iran-Krieg getötet, über 400 verletzt

US-Militär erklärt die Angriffswelle für beendet

Iranische Revolutionsgarde bestätigt den Angriff auf die Tanker

Emirate melden iranische Angriffe auf zwei Tanker