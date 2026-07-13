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Krieg im Nahen Osten Nach Ankündigung von Donald Trump: US-Militär greift den Iran an

Autor: 

13.07.2026, 06:18

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Militär: Neue Angriffe auf den Iran haben begonnen
  • Donald Trump kündigt weitere Angriffe auf den Iran an
  • Huthis greifen saudischen Flughafen an – Warnung an Airlines
  • USA: Seeblockade beginnt ab Dienstag 22.00 Uhr MESZ
  • EU-Aussenbeauftragte erwägt Sondertreffen zu Israel-Sanktionen
  • UNO-Schifffahrtsorganisation lehnt geplante Hormus-Gebühr ab
  • Bericht: Dubai plant neuen Hafen zur Umgehung von Hormus
  • US-Militär meldet Angriff auf iranische U-Boot-Anlage
  • Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein
  • E3 verurteilen «ruchlose Angriffe Irans»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

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