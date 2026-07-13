- Das US-Militär hat eine Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Zuvor kündigte US-Präsident Donald Trump Angriffe auf den Iran in einem Radiointerview an.
- US-Präsident Donald Trump hat die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Sie soll ab Dienstag 22 Uhr MESZ gelten.
- Zudem schliesst Trump eine Übernahme der Kontrolle über die Strasse von Hormus durch die USA nicht aus: «Wir werden die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich kontrollieren».
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- US-Militär: Neue Angriffe auf den Iran haben begonnen
- Donald Trump kündigt weitere Angriffe auf den Iran an
- Huthis greifen saudischen Flughafen an – Warnung an Airlines
- USA: Seeblockade beginnt ab Dienstag 22.00 Uhr MESZ
- EU-Aussenbeauftragte erwägt Sondertreffen zu Israel-Sanktionen
- UNO-Schifffahrtsorganisation lehnt geplante Hormus-Gebühr ab
- Bericht: Dubai plant neuen Hafen zur Umgehung von Hormus
- US-Militär meldet Angriff auf iranische U-Boot-Anlage
- Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein
- E3 verurteilen «ruchlose Angriffe Irans»
Quellen: Agenturen, SRF