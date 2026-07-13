US-Militär: Neue Angriffe auf den Iran haben begonnen

Donald Trump kündigt weitere Angriffe auf den Iran an

Huthis greifen saudischen Flughafen an – Warnung an Airlines

USA: Seeblockade beginnt ab Dienstag 22.00 Uhr MESZ

EU-Aussenbeauftragte erwägt Sondertreffen zu Israel-Sanktionen

UNO-Schifffahrtsorganisation lehnt geplante Hormus-Gebühr ab

Bericht: Dubai plant neuen Hafen zur Umgehung von Hormus

US-Militär meldet Angriff auf iranische U-Boot-Anlage

Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein