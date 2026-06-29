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Krieg im Nahen Osten Nach Notlandung von US-Helikopter: Besatzungsmitglied vermisst

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29.06.2026, 06:16

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Themen in diesem Newsticker

  • USA: Notlandung eines Helikopters im Arabischen Meer
  • Katar: «Positive Fortschritte» in indirekten Gesprächen erzielt
  • Unklarheit über Inhalt der indirekten Iran-USA-Gespräche
  • Trump lobt Fortschritte bei Gesprächen mit Iran
  • Medien: Indirekte Gespräche USA-Iran in Doha gestartet
  • Irans Aussenminister kontert US-Minister nach WM-Aus
  • Ausländischer Frachter in Strasse von Hormus auf Grund gelaufen
  • US-Minister Mullin sorgt mit Aussagen über Iran für Empörung
  • Iran fordert Umsetzung der Absichtserklärung vor neuen Gesprächen
  • Netanjahu befiehlt Zerstörung von Hisbollah-Infrastruktur

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.6.2026, 19:30 Uhr

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