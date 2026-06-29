- Nach einer Notlandung eines US-Helikopters des Typs MH-60S Sea Hawk sucht die US-Marine nach einem vermissten Besatzungsmitglied.
- In Doha, Katar, wurden laut Medienberichten indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran beendet.
- In der Strasse von Hormus ist nach iranischen Angaben ein Containerschiff auf Grund gelaufen.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- USA: Notlandung eines Helikopters im Arabischen Meer
- Katar: «Positive Fortschritte» in indirekten Gesprächen erzielt
- Unklarheit über Inhalt der indirekten Iran-USA-Gespräche
- Trump lobt Fortschritte bei Gesprächen mit Iran
- Medien: Indirekte Gespräche USA-Iran in Doha gestartet
- Irans Aussenminister kontert US-Minister nach WM-Aus
- Ausländischer Frachter in Strasse von Hormus auf Grund gelaufen
- US-Minister Mullin sorgt mit Aussagen über Iran für Empörung
- Iran fordert Umsetzung der Absichtserklärung vor neuen Gesprächen
- Netanjahu befiehlt Zerstörung von Hisbollah-Infrastruktur
Quellen: Agenturen, SRF