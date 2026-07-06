 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten Neue US-Angriffe auf Ziele im Iran – Luftalarm in Golfstaaten

Autor: 

06.07.2026, 06:31

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Iranische Revolutionsgarden: US-Militärbasen angegriffen
  • US-Streitkräfte: Rund 140 iranische Ziele angegriffen
  • Luftalarm in mehreren Golfstaaten
  • USA greifen erneut Ziele im Iran an
  • Medien: Oman schlägt gebührenfreie Schifffahrt vor
  • Strasse von Hormus wieder komplett zu
  • Insider: USA, Iran, Katar und Pakistan planen Telefonkonferenz
  • Nach der Bestattung von Chamenei schwört Irans neue Führung Rache
  • Hinweise auf Wiederaufbau iranischer Militärforschungsanlage
  • USA fordern Sicherheitsgarantien für Schifffahrt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 9.7.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)