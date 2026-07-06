- Die USA haben in der Nacht eine neue Angriffswelle auf Ziele im Iran durchgeführt.
- Die Strasse von Hormus ist nach einem Zwischenfall bis auf Weiteres wieder gesperrt, wie die iranischen Revolutionsgarden über die Staatsmedien mitgeteilt haben.
- Die USA fordern Medienberichten zufolge, dass der Iran öffentlich die freie und sichere Schifffahrt in der Strasse von Hormus zusichert.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iranische Revolutionsgarden: US-Militärbasen angegriffen
- US-Streitkräfte: Rund 140 iranische Ziele angegriffen
- Luftalarm in mehreren Golfstaaten
- USA greifen erneut Ziele im Iran an
- Medien: Oman schlägt gebührenfreie Schifffahrt vor
- Strasse von Hormus wieder komplett zu
- Insider: USA, Iran, Katar und Pakistan planen Telefonkonferenz
- Nach der Bestattung von Chamenei schwört Irans neue Führung Rache
- Hinweise auf Wiederaufbau iranischer Militärforschungsanlage
- USA fordern Sicherheitsgarantien für Schifffahrt
Quellen: Agenturen, SRF